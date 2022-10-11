Охватить мерами занятости соцуязвимые слои населения поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что в рамках реализации национальных проектов в Казахстане должно быть создано более 269 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наличие постоянной работы со стабильным доходом – основное условие роста благосостояния населения. Работу по содействию занятости надо выстроить, исходя из потребностей рынка труда. Крайне важно охватить мерами занятости социально уязвимые слои населения. Для этого необходимо создавать условия для предпринимателей. По поручению Главы государства эффективность работы госорганов, акимов всех уровней будет оцениваться на основе показателя KPI по созданию новых рабочих мест», - заявил Премьер-Министр на заседании Правительства.

Он отметил, что в текущем году в рамках реализации национальных проектов должно быть создано более 269 тысяч рабочих мест.

«На данный момент уже трудоустроено более 203 тысяч человек. Из них 175 тысяч получили временную работу. Мы должны направить усилия на увеличение именно постоянных рабочих мест», - сказал Алихан Смаилов.

«Важно в данном вопросе опираться на цифровые технологии. Все сервисы по содействию занятости нужно оцифровывать на основе полной интеграции систем госорганов. После объединения ресурсов Цифровой карты семьи, Электронной биржи труда и Интегрированной карты создания рабочих мест можно будет предлагать вакансии через электронные уведомления всем безработным. Эту работу надо ускорять. Следует внедрять и беззаявительные формы содействия занятости. Нужно обеспечить полную доступность таких услуг со смартфонов», - сказал он.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил усилить работу и принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах.