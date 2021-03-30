Охватить бесплатной секцией каждого школьника планируют в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова поделилась планами по развитию государственных специализированных, в том числе музыкальных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня на основании Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы разработана и реализуется Дорожная карта развития сети внешкольных организаций широкого профиля (дворцов, домов, центров школьников, школ искусств, дворовых клубов и др.). Наряду с этим, Правительством принят ряд мер по увеличению охвата детей дополнительным образованием», - написала Шолпан Каринова в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, напомнила она, 8 января 2021 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования», предусматривающий размещение государственного образовательного заказа на дополнительное образование.

«Размещение государственного заказа позволит местным исполнительным органам решить вопросы поэтапного увеличения охвата детей, обеспечения занятости по интересам, реализации спортивного, творческого, интеллектуального потенциала для их гармоничного роста, снижения правонарушений среди подростков, а также позволит создать дополнительные рабочие места и улучшить материально-техническое обеспечение. В целом данная норма послужит улучшению качества предоставления дополнительных образовательных услуг и росту потенциала», - отметила вице-министр.

Кроме того, по ее словам, с текущего года для детей в организациях культуры и спорта будет также размещаться государственный творческий и спортивный заказы.

«Планируется охватить одним бесплатным кружком или секцией каждого школьника для развития их индивидуальных способностей. Принимаемые меры позволят реализовать модернизацию дополнительного образования на системной основе с учетом особенностей организации процесса обучения по программам дополнительного образования», - заключила Ш. Каринова.