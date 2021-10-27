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    13:36, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Охват вакцинацией против КВИ по Алматинской области составил 67%

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 88 случаев КВИ. По матрице оценки эпидемиологической ситуации регион находится в «зеленой» зоне. Об этом на брифинге Jetisý Media сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматинской области Асхат Чарапиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, на сегодняшний день в Алматинскую область поступило 905 020 доз I компонента вакцины и 895 150 доз II компонента.

    На сегодня против коронавирусной инфекции вакцинированы 803 111 человек I компонентом и 724 720 человек II компонентом.

    Контингент, подлежащий получению вакцины по плану в области - 1 199 730, из выделенного компонента I использовано 89% вакцины, II компонента - 81% вакцины.

    «Охват вакцинации І компонента по области составляет 67%. Ниже областного показателя охвачены районы и города: Талгар (48%), Панфилов (56%), Каратал (58%), Талдыкорган (58%), уйгур (60%), Енбекшиказах (64%). Обеспеченность II компонента, то есть полным курсом вакцинировано 90%. Ниже областного показателя охвачены районы: Ескельды (80%), Текели (83%), уйгуры (85%), Карасай (86%), Каратал (88%), Панфилов (88%)», - поделился Асхат Чарапиев.

    Также он проинформировал о том, что в Алматинской области ведется работа по иммунизации против гриппа.

    По текущим данным, иммунизацией против гриппа охвачено 219 378 граждан, что составило 71,4% от плана за счет средств местного бюджета и 10,3% от общего населения.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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