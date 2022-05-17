17 Мая 2022 21:49

Охват школьников летним отдыхом увеличится в Год детей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось совещание по реализации мероприятий в рамках Года детей, а также были рассмотрены вопросы по организации летнего отдыха и защиты прав детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В совещании приняли участие представители государственных и местных исполнительных органов.

В частности, вице-министр образования и науки Гани Бейсембаев отметил, что для решения проблемы аварийных и трехсменных школ и устранения дефицита ученических мест в 2022 году за счет целевого строительства планируется ввод новых школ. В Год детей увеличится охват школьников летним отдыхом. Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях отдохнут 2,3 млн казахстанских учащихся. Это почти на полмиллиона больше, чем в прошлом году.

Также, в этом году значительно увеличилось и количество оздоровительных лагерей и площадок. В целом по республике будут работать более 11 тыс. (2021 г. – 9 507) пришкольных, загородных, палаточных, спортивных, юрточных лагерей. А уже к осени до 73 тыс. увеличится количество грантов для поступления в казахстанские вузы.

В свою очередь, вице-премьер поручил Министерству здравоохранения обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в детских лагерях, отметив, что здоровье и безопасность детей – важнее всего.

Далее вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов сообщил, что по линии ведомства предусмотрено девять мероприятий, пять из которых с общим охватом более 1 млн детей, уже были проведены. Во втором полугодии т.г. планируется реализация остальных четырех проектов. Также, Министерством совместно с местными исполнительными органами разработан проект плана-графика развития спортивной инфраструктуры, который включает в себя строительство 113 новых объектов, модернизацию 21 объекта и дополнительное оснащение шести крупных объектов.

Ералы Тугжанов в очередной раз напомнил, что страна будет завтра такой, каковы ее дети сегодня, и важно уделять вопросу их поддержки особое персональное внимание. В этой связи вице-премьер поручил всем уполномоченным органам усилить работу по проведению Года детей. Местным исполнительным органам – ускорить строительство школ в регионах.