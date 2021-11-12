+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 2 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Охват дошкольным воспитанием детей составил 100% в Кокшетау

12 Ноября 2021 09:40
Поделиться:
Охват дошкольным воспитанием детей составил 100% в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Одним из целевых индикаторов развития образования является полный охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет. В текущем году в Кокшетау подобный охват составил 100%. Об этом на брифинге сообщил аким областного центра Бауржан Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Шесть многоквартирных домов сдадут до конца года в Кокшетау
Восемь проектов карагандинских школьников признаны лучшими на республиканском конкурсе среди учащихся NIS Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки  школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение

«Образование – неотъемлемая часть светлого будущего нашей страны. Как всем известно, с начала этого года отделы образования перешли в областную структуру. Однако акиматом города уделяется особое внимание вопросу строительства пристроек, школ, дошкольных учреждений», - отметил градоначальник.

Для снятия загруженности школ введены в эксплуатацию пристройки к школам №6, 13 областного центра, заканчиваются работы по вводу пристройки к СШ№1. В 2022 году будут сданы проекты по строительству пристройки к СШ№4, учебно-воспитательного комплекса на государственном языке по Красноярской трассе.

«Одним из целевых индикаторов развития образования является полный охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет. Охват составил 100%», - поделился Б. Гайса.

При этом, по словам спикера, большое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями в развитии. В 2021 году из 27 дошкольных организаций 20 создали условия для инклюзивного образования, что на 10,7 % выше, чем в 2020 году.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Образование  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Шесть многоквартирных домов сдадут до конца года в Кокшетау
Восемь проектов карагандинских школьников признаны лучшими на республиканском конкурсе среди учащихся NIS
Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области
В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки  школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
3 Не запускать ракеты весной с космодрома «Байконур» попросил депутат
4 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
5 Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
6 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Читайте также
«Оқу - білім бұлағы»: Конкурс на лучшее эссе объявили в столице
Восемь проектов карагандинских школьников признаны лучшими на республиканском конкурсе среди учащихся NIS
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
Не запускать ракеты весной с космодрома «Байконур» попросил депутат
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив