Охват дошкольным воспитанием детей составил 100% в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Одним из целевых индикаторов развития образования является полный охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет. В текущем году в Кокшетау подобный охват составил 100%. Об этом на брифинге сообщил аким областного центра Бауржан Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Образование – неотъемлемая часть светлого будущего нашей страны. Как всем известно, с начала этого года отделы образования перешли в областную структуру. Однако акиматом города уделяется особое внимание вопросу строительства пристроек, школ, дошкольных учреждений», - отметил градоначальник.

Для снятия загруженности школ введены в эксплуатацию пристройки к школам №6, 13 областного центра, заканчиваются работы по вводу пристройки к СШ№1. В 2022 году будут сданы проекты по строительству пристройки к СШ№4, учебно-воспитательного комплекса на государственном языке по Красноярской трассе.

«Одним из целевых индикаторов развития образования является полный охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет. Охват составил 100%», - поделился Б. Гайса.

При этом, по словам спикера, большое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями в развитии. В 2021 году из 27 дошкольных организаций 20 создали условия для инклюзивного образования, что на 10,7 % выше, чем в 2020 году.



