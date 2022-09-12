Охват детей программой Art Sport в столице увеличился

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат Нур-Султана на сегодня работает над программой спортивных секций Art Sport. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта столицы Самат Жилкибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа Art Sport в столице не останавливалась. Программа функционирует с мая 2021 года. На программу в 2021 году было выделено 602 млн тенге. По проекту в 2021 году участвовали 20 тыс. детей. Но на 2022 год охват детей сразу увеличился. Около 45 тыс. ваучеров зарегистрировано на проект. Из них 30 тыс. ваучеров сегодня активировано. По сентябрь управлением спорта потрачено на программу Art Sport 5,2 млрд тенге», - сообщил Самат Жилкибаев в ходе брифинга в столичном акимате.

Как уточнил руководитель управления спорта, акимат столицы выделяет очень большие деньги в поддержку детского спорта.

«Я считаю, что ни один регион не выделил таких больших денег именно на эту программу. Помимо государственно-спортивного заказа, есть государственно-творческий заказ. На эти два заказа зарегистрировано около 40 тыс. ваучеров. Выделяется около 13-14 млрд тенге. Это очень большая сумма», - проинформировал С. Жилкибаев.

По его словам, есть недочеты в данной программе, так как сам проект является новым.

«У нас были проблемы с порталом. Сейчас все проблемы потихоньку искореняются. Министерство культуры и спорта с оздает новые правила . В первую очередь, это требование по помещению. Есть такие виды спорта как борьба, дзюдо, где в помещениях должны быть соответствующие условия. Пол должен быть не бетонным, должен быть паркет. Эти виды спорта являются травматичными. Программа Art Sport очень хорошо себя зарекомендовала, работает. Единственное, надо ее доработать, провести контроль. На сегодня мы максимально по этому проекту работаем», - заверил руководитель столичного управления спорта.



