Охват антиретровирусной терапией пациентов с ВИЧ в Казахстане увеличился в 19 раз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждое третье воскресенье мая, по инициативе международных неправительственных организаций, во всем мире отмечается Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. В этом году, традиция, зародившаяся в 1983 году в Сан-Франциско, США, и охватывающая более 75 стран мира, проводится в 40-й раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Казахстан активно принимает участие в борьбе с ВИЧ, следуя протоколам и рекомендациям ВОЗ и ЮНЭЙДС. Страна также присоединилась к Глобальному партнерству по искоренению стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ.

В настоящее время в Казахстане проживает более 31 тысячи людей с ВИЧ, при этом основным путем передачи является половой контакт в 74% случаев. За последние годы смертность от СПИДа снизилась с 1,4 в 2018 году до 0,9 в 2022 году на 100 тысяч населения. Охват антиретровирусной терапией увеличился в 19 раз за последние 12 лет, и в 2022 году 84% людей, знающих свой ВИЧ-статус, получали лечение. У 87% людей, живущих с ВИЧ, вирусная нагрузка подавлена, что означает, что они не могут передавать вирус.

Казахстан также предоставляет экспресс-тестирование и самотестирование, распространяет шприцы и презервативы среди ключевых групп населения, и направляет их на медико-социальное обслуживание. В стране доступны постконтактная и доконтактная профилактика ВИЧ, которые были признаны эффективными и безопасными во всем мире. Особое внимание уделяется профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку, что составляет 2,6% от случаев передачи. Для населения проводится информационно-образовательная работа по защите от ВИЧ.

В преддверии Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа, во всех регионах Казахстана проводятся акции, выставки квилтов, флешмобы, Дни открытых дверей и другие, на которых специалисты проводят консультирование населения по вопросам профилактики ВИЧ, тестирование на ВИЧ, а также раздают информационно-образовательные материалы.