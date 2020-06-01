Охрану водоёмов на время купального сезона усилят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На коммунальном пляже района Теренколь Павлодарской области начнут работать общественные спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные несанкционированные и необорудованные для купания места - это сёла Кызылтан, Байконыс, Песчаное, Ынталы, Карасук, Юбилейное, Береговое, Осьмерыжск, села Жаскайрат и Жанабет, - сказал аким района Теренколь Ернур Айткенов на встрече с заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - Правобережье Иртыша является обрывистым и кручинистым, но люди продолжают купаться и ловить рыбу в тех местах, где есть пологие спуски».

Замначальника ДЧС Алексей Двинянин посетил район Теренколь с рабочей поездкой. Ернур Айткенов отметил, что люди купаются во всех сёлах района, расположенных по берегам реки Иртыш.

«Для профилактики несчастных случаев на воде было принято совместное решение создать ведомственные спасательные посты и усилить охрану водоёмов на территории района, усилить патрулирование нарядов местной полицейской службы района в несанкционированных местах массового отдыха. Вместе с тем, местные акиматы установят запрещающие и предупреждающие знаки на опасных и не оборудованных местах для отдыха и купания», - отметили в пресс-службе ДЧС региона.

Дополнительно начнут свою работу общественные спасатели на коммунальном пляже района, им выдадут необходимые снаряжением и оборудованием. Там же создадут мобильный пост для предотвращения несчастных случаев и гибели людей во время купания.



