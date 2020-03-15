Охрану общественного порядка усилят в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Казахстане усилят охрану общественного порядка. Об этом говорится в Указе Главы государства о введении в стране чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта», - говорится в тексте Указа.

Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан».

Чрезвычайное положение вводится на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.



