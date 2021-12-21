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Охрану хвойных деревьев в предновогодний период усилили в Костанайской области

21 Декабря 2021 09:07
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Охрану хвойных деревьев в предновогодний период усилили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С 17 по 31 декабря текущего года на территории Костанайской области совместно с природоохранными и другими заинтересованными организациями проводятся рейды с целью выявления и пресечения незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях пресечения незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в области создано 24 мобильные группы, которые круглосуточно дежурят вдоль автотрасс, в местах лесопосадок. Сотрудниками полиции и органами лесной охраны осуществляются объезды хвойных массивов, лесных хозяйств, рейды на рынках и других точках на предмет законности провоза и продажи молодняка хвойных пород деревьев», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области.

По словам старшего инспектора по особым поручениям отдела природоохранной полиции УМПС ДП области Газретгали Алимгазина, на сегодняшний день проверено 26 мест торговли хвойных деревьев, у которых имеются соответствующие документы для их реализации.

Тем не менее, полицейские напоминают, что за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, нарушитель будет привлечен к административной ответственности по статье 381-1 КоАП РК.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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