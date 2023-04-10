АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане охранные организации предложили полиции свою ресурсную базу для профилактики преступлений. Об этом сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Министерстве внутренних дел с представителями Верховного Суда, Генпрокуратуры, министерств индустрии и инфраструктурного развития, культуры и спорта, и Ассоциации охранных организаций обсужден проект Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. На встрече также были рассмотрены проблемы профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах.

«Обсуждено внедрение новых форм и методов несения службы на основе проблемно-ориентированного анализа, в том числе при активном участии граждан. Ассоциацией охранных организацией внесены предложения по использованию потенциала охранных организацией, которые имеют ресурсную базу для содействия полиции. Также были инициированы меры по усилению безопасности на объектах, уязвимых в террористическом отношении, в том числе школах», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Особое внимание уделили тактике предотвращения преступлений. Предполагается, что дизайн зданий, ландшафта и внешней среды может препятствовать их совершению. На встрече также отметили необходимость увеличения камер видеонаблюдения, установки уличного освещения в регионах, а также усиления мер безопасности в местах отдыха населения.