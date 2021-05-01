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    21:02, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Охранники столичного ж/д вокзала устроили драку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Словесная перепалка двух охранников ж/д вокзала столицы переросла в драку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента на транспорте МВД РК.

    26 апреля текущего года в Линейное управление полиции на станции Нур-Султан поступило сообщение от инспектора дежурной части Линейного отделения полиции на железнодорожном вокзале столицы о том, что в здании вокзала произошла драка между двумя мужчинами.

    Транспортные полицейские задержали участников драки и доставили их в отдел для дальнейшего разбирательства.

    В ходе проверки были установлены 21 и 46-летние работники охранной организации ж/д вокзала. Один из них является старшим смены, а второй - охранником. Сами задержанные пояснили, что словесный конфликт между ними перешёл в драку.

    «В отношении правонарушителей были составлены протокола по ч.1 ст.73-2 (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью) и по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)», - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

    Решением Специализированного межрайонного административного суда г. Нур-Султан дело по статье 73-2 КоАП РК было прекращено, по мелкому хулиганству охраннику был наложен административный штраф в размере 5 МРП.



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