Охранники ограбили гараж карагандинца

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде два вора, взломав замок гаража, вынесли ценные запасные части автомобиля. Злоумышленниками оказались охранники местного рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В Центральный отдел полиции УП Караганды обратился 35-летний житель города. Он сообщил, что неизвестный, проникнув в гараж, похитил двигатель от автомобиля Mercedes-Benz, комплект дисков с покрышками, рулон алюминиевых проводов и упаковку медных кабелей. Сумма ущерба составила 1,2 млн тенге.

Раскрыть преступление помогла камера видеонаблюдения, установленная на месте происшествия. На записи было видно, как двое злоумышленников взламывают навесной замок входной двери гаража, выносят находившиеся там ценности и грузят их в машину.

Правоохранители начали отрабатывать версию, что воры попытаются продать похищенное добро. В этот же день сотрудники криминальной полиции на одном из рынков задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 20 и 26 лет, которые дали признательные показания. Выяснилось, что они работают здесь же охранниками.

«Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование», - сообщили в ДП Карагандинской области.