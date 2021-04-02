Охранники фирмы помогли задержать насильника в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Охранники помогли задержать мужчину, напавшего на женщину в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В Кокшетау 1 апреля в 13:59 на пульт централизованного наблюдения охранной фирмы поступил сигнал о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из местных ИП. Прибыв по указанному адресу, охранники выяснили, что незнакомый мужчина европейской внешности приблизительно в возрасте 40 лет пытался напасть на женщину. После сигнала тревоги злоумышленник поспешил скрыться.

При обследовании ближайшей территории и магазинов сотрудники охраны установили мужчину, который был похож по описанию на подозреваемого.

«Несмотря на то, что мужчина не хотел признаваться в содеянном, сотрудники привели его на место происшествия, где пострадавшая опознала своего обидчика, который пытался ее изнасиловать. Сразу о случившемся сотрудники охраны сообщили в полицию и до приезда страж порядка применили наручники, так как мужчина в состоянии алкогольного опьянения оказывал активное физическое сопротивление. Задержанным оказался 46-летний акмолинец. Он был доставлен в дежурную часть. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все подробности происшествия», - отметили в ведомстве.

С начала года в Акмолинской области с участием охранных структур раскрыто уже 12 преступлений.