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    04:24, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Охранники фирмы помогли задержать насильника в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Охранники помогли задержать мужчину, напавшего на женщину в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    В Кокшетау 1 апреля в 13:59 на пульт централизованного наблюдения охранной фирмы поступил сигнал о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из местных ИП. Прибыв по указанному адресу, охранники выяснили, что незнакомый мужчина европейской внешности приблизительно в возрасте 40 лет пытался напасть на женщину. После сигнала тревоги злоумышленник поспешил скрыться.


    При обследовании ближайшей территории и магазинов сотрудники охраны установили мужчину, который был похож по описанию на подозреваемого.

    «Несмотря на то, что мужчина не хотел признаваться в содеянном, сотрудники привели его на место происшествия, где пострадавшая опознала своего обидчика, который пытался ее изнасиловать. Сразу о случившемся сотрудники охраны сообщили в полицию и до приезда страж порядка применили наручники, так как мужчина в состоянии алкогольного опьянения оказывал активное физическое сопротивление. Задержанным оказался 46-летний акмолинец. Он был доставлен в дежурную часть. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все подробности происшествия», - отметили в ведомстве.

    С начала года в Акмолинской области с участием охранных структур раскрыто уже 12 преступлений.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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