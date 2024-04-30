Охранника бара осудили за изнасилование и грабеж в Алматы

В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор 24-летнему охраннику бара за изнасилование и грабеж, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе районного суда, уголовное дело в отношении К. было рассмотрено по трем статьям:

- статья 120, часть 2, пункт 2 УК РК «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством»;

- статья 121, часть 2, пункт 2 УК РК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с угрозой убийством»;

- статья 191, часть 2, пункт 1 УК РК «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего».

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку уголовное дело связано с половым преступлением (статья 29 УПК РК).

Подсудимому предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений по двум эпизодам.



Эпизод – 1. Судом установлено, что в ночь 7 августа 2023 года, подсудимый К., работая охранником в одном из увеселительных заведений города, познакомился с потерпевшей П., которая пришла в заведение в ту ночь.

Далее, используя доверие потерпевшей, предложил проводить ее до дома. Зайдя в подъезд, подсудимый достал складной нож и угрожая расправой совершил действия сексуального характера, после чего изнасиловал.



Эпизод – 2. Судом установлено, что К., осознавая свою безнаказанность, в целях улучшения материального положения, задался умыслом на совершение еще одного преступления. Ранним утром 9 ноября 2023 года подсудимый К. прибыл в один из ночных клубов города, где, перед входом увидел ссору двух молодых людей. Далее, подойдя к потерпевшему, нанес удар в область лица, после чего, потребовал вытащить из карманов ценные вещи. Потерпевший, осознавая физическое превосходство подсудимого, достал из кармана мобильный телефон и имеющиеся наличные средства. Получив деньги, подсудимый потребовал от потерпевшего сообщить код от телефона и мобильного приложения, после чего, совершив онлайн перевод на сумму 10 000 тенге, вернул телефон потерпевшему, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Вина подсудимого доказана материалам уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу.

- Приговором суда, К. признан виновным в совершении изнасилования, грабежа, насильственных действий сексуального характера соединенного с угрозой убийства и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы, - отметили в пресс-службе Алмалинского районного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.