Охранник ТОО пропал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ведутся поиски пропавшего человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 марта в департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области обратилась с заявлениям жительница Атырау. Она сообщила, что ее близкий Т.Уразалиев, 1967 года рождения, 6 марта в 19 часов вышел из дома на работу и до настоящего времени обратно не вернулся. Работает он охранником в компании ТОО «WDC». Сразу же после сообщения 7 сотрудников, 4 кинологических расчета оперативного спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с волонтерами начали поисковые работы в районе населенных пунктах Бірлік, Аксай, Жұлдыз-3. В связи с наступлением темного времени суток поисковые работы вчера были приостановлены. Сегодня с утра они возобновились. В поисковых работах задействованы 10 сотрудников ДЧС, 2 кинологических расчета, 3 единицы техники и 10 родственников пропавшего», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Поиски продолжаются.