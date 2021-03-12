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    19:24, 11 Март 2021 | GMT +6

    Охранник ТОО пропал в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ведутся поиски пропавшего человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 марта в департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области обратилась с заявлениям жительница Атырау. Она сообщила, что ее близкий Т.Уразалиев, 1967 года рождения, 6 марта в 19 часов вышел из дома на работу и до настоящего времени обратно не вернулся. Работает он охранником в компании ТОО «WDC». Сразу же после сообщения 7 сотрудников, 4 кинологических расчета оперативного спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с волонтерами начали поисковые работы в районе населенных пунктах Бірлік, Аксай, Жұлдыз-3. В связи с наступлением темного времени суток поисковые работы вчера были приостановлены. Сегодня с утра они возобновились. В поисковых работах задействованы 10 сотрудников ДЧС, 2 кинологических расчета, 3 единицы техники и 10 родственников пропавшего», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Поиски продолжаются.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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