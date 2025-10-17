РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:04, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Охранник спас женщину от столкновения с трамваем в Турции

    В турецком городе Кайсери женщина-пассажир в наушниках, пытавшаяся перейти на противоположную платформу трамвая, избежала аварии в последнюю секунду, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu

    Охранник спас женщину от столкновения с трамваем в Турции
    Фото: Anadolu

    На кадрах с камеры видеонаблюденияя, опубликованных в социальной сети Транспортного управления муниципалитета города Кайсери, видно, как охранник проверяющий желтые линии на остановке, замечает женщину, идущую к рельсам, когда трамвай приближается к станции.

    Охранник хватает женщину за руку и оттаскивает ее. 

    — Минутная рассеянность могла обернуться серьезной трагедией. Сегодня утром пассажирка нашей трамвайной линии, не замечавшая происходящего вокруг из-за наушников, чудом избежала потенциальной аварии при переходе улицы благодаря бдительности нашего агента безопасности, — говорится в заявлении Транспортного управления муниципалитета города Кайсери. 

    Ранее сообщалось, что в области Абай охранник спас водителя из горящего грузовика. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

    Турция Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
