Охранник спас женщину от столкновения с трамваем в Турции

На кадрах с камеры видеонаблюденияя, опубликованных в социальной сети Транспортного управления муниципалитета города Кайсери, видно, как охранник проверяющий желтые линии на остановке, замечает женщину, идущую к рельсам, когда трамвай приближается к станции.

Охранник хватает женщину за руку и оттаскивает ее.

Kayseri'de tramvayın durağa yaklaştığı sırada karşı perona geçmeye çalışan kadın yolcu, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu



📹 Yolcunun kurtarılma anı güvenlik kamerasınca görüntülendihttps://t.co/irwLDuzrNj pic.twitter.com/6f7iI0X4TH — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 14, 2025

— Минутная рассеянность могла обернуться серьезной трагедией. Сегодня утром пассажирка нашей трамвайной линии, не замечавшая происходящего вокруг из-за наушников, чудом избежала потенциальной аварии при переходе улицы благодаря бдительности нашего агента безопасности, — говорится в заявлении Транспортного управления муниципалитета города Кайсери.

