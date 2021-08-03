Охранник бара избил члена мониторинговой группы в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау охранник бара избил члена мониторинговой группы, которая пришла проверить соблюдение карантинных норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел в караоке-баре «Рыба моей мечты», неоднократно нарушавшем санитарные нормы и платившем штрафы по решению суда.

В день инцидента бар по-прежнему работал в ночное время, нарушая постановление главного санитарного врача. Члены мониторинговой группы при акимате Атырау хотели пройти внутрь, чтобы в протоколе зафиксировать нарушение. Однако охранник заведения и набросился с кулаками на одного из членов мониторинговой группы - сотрудника городского отдела земельных отношений.

По этому факту в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).



