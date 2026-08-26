Охранные зоны 41 исторического памятника определили в Атырауской области

​В Атырауской области в текущем году была установлена охранная зона 41 исторического памятника. Помимо этого, был проведен мониторинг 171 объекта историко-культурного наследия и выполнена экспертиза 100 объектов, передает корреспондент Kazinform.

​По информации Атырауского областного Центра исследования историко-культурного наследия, мониторинговые работы проводились в Кызылкогинском, Курмангазинском, Индерском и Исатайском районах. Экспедиционная группа объезжала указанные районы в течение 20 дней, изучая текущее состояние историко-культурных объектов.

​В ходе исследования в Кызылкогинском районе было проверено 90 объектов, в Курмангазинском — 40, в Индерском — 34 и в Исатайском — 7. Наряду с этим была проведена экспертиза 100 объектов, по 80 из них принято решение о присвоении статуса памятника.

Фото: РСК Атырауской области

​В текущем году были определены границы 41 памятника. Ранее в области были утверждены охранные зоны 180 памятников.

​По словам специалистов, теперь главная задача заключается в том, чтобы оформить кадастровые и плановые документы объектов с установленными охранными зонами, а затем внести их в историко-архитектурные опорные планы и карты-схемы.

Ранее артефакты нескольких эпох обнаружили на древнем городище в Каратау.