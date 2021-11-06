Охрана труда: как в Казахстане определяется вероятность заболеваемости работника
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о механизме определения вероятности заболеваемости работника на предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С учетом международного опыта по результатам научных исследований в 2020 году в Трудовой кодекс внесен ряд дополнений по внедрению системы управления охраной труда, основанной на оценке профессиональными рисками. По вопросу оценки формирующихся условий труда на этапе разработки инновационных процессов в Казахстане с 2020 года введен новый подход, регламентированный Правилами управления профессиональными рисками в соответствии с Типовым положением о системе управления охраной труда», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, применение данного инновационного подхода обеспечит качество мониторинга условий труда в целом по республике, защиту трудовых прав работников, занятых во вредных условиях труда.
«Введенные в трудовое законодательство нормы об оценке профессиональных рисков, наряду с показателями вредности и травмоопасности условий труда, безопасности производственного оборудования, обеспеченности средствами индивидуальной защиты, предусматривают оценку показателя заболеваемости работников», - отметил зампремьера.
Данный показатель предназначен для оценки вероятности заболевания, обусловленного воздействием факторов производственной среды и трудового процесса с учетом следующих критериев риска: суммарная продолжительность временной утраты трудоспособности, количество случаев острых респираторных вирусных инфекций в год и наличие хронических заболеваний. Министерством здравоохранения в рамках разработки информационно-коммуникационной услуги «Санитарно-эпидемиологический надзор» планируется интеграция с автоматизированной информационной системой МТСЗН «Охрана труда и безопасность» на предмет получения актуальных сведений по аттестации производственных объектов по условиям труда.
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