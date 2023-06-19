Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Kaspi Bank рассказали о том, как произошел захват заложников в столичном отделении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 июня вооружённый мужчина напал на отделение Kaspi.kz в Астане и угрожал работникам. Охрана, согласно инструкциям, немедленно активировала тревожную кнопку, полиция прибыла на место в кратчайшие сроки. Операция по освобождению заложников длилась 2 часа и завершилась успешно. Нападавший обезврежен. По сведениям правоохранительных органов, мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере», - прокомментировали в пресс-службе банка.

Отмечается, что никто из работников не пострадал и каждому будет оказана вся необходимая поддержка.

От имени сотрудников банка и их семей, Kaspi Bank выражает огромную благодарность правоохранительным органам за оперативность и профессионализм.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.