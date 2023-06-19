РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:07, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане

    None
    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Kaspi Bank рассказали о том, как произошел захват заложников в столичном отделении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «18 июня вооружённый мужчина напал на отделение Kaspi.kz в Астане и угрожал работникам. Охрана, согласно инструкциям, немедленно активировала тревожную кнопку, полиция прибыла на место в кратчайшие сроки. Операция по освобождению заложников длилась 2 часа и завершилась успешно. Нападавший обезврежен. По сведениям правоохранительных органов, мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере», - прокомментировали в пресс-службе банка.

    Отмечается, что никто из работников не пострадал и каждому будет оказана вся необходимая поддержка.

    От имени сотрудников банка и их семей, Kaspi Bank выражает огромную благодарность правоохранительным органам за оперативность и профессионализм.

    Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

    Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.

    Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о проведенной операции по задержанию захватчика в здании Kaspi Bank. Кроме того, глава МВД ответил на вопрос, какие требования выдвигал захватчик. Медики сообщили о состоянии заложников.


    Теги:
    Банки Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Астана Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!