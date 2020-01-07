Охотников-иностранцев будут проверять в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области началась операция «Браконьер», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытие экологических преступлений в период с шестого января по пятое февраля на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». Полицейскими совместно с природоохранными организациями организованы мобильные посты на въездах и выездах в охотничьи хозяйства и угодья, особо охраняемые природные территории», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Вместе с представителями других правоохранительных и местных исполнительных органов, налогового контроля, лесных хозяйств начались проверки цехов по изготовлению чучел диких животных, лесопильных и деревообрабатывающих цехов юридических и физических лиц, железнодорожных тупиков на законность биологических ресурсов на их территориях.

«Вместе с тем, проверяются охотники и другие лица, находящиеся на территориях охотничьих хозяйств и угодий, на предмет выявления фактов нарушений правил охоты и браконьерства, в том числе иностранцы, прибывшие в Республику Казахстан с целью охоты, в части соблюдения требований порядка ввоза, вывоза охотничьего оружия и миграционного законодательства; проверяются транспортные средства на автодорогах и постах «Рубеж» на предмет наличия у граждан разрешительных документов на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия и патронов, холодного оружия, на право охоты, рыболовства, рубки леса, заготовки древесины и других видов природопользования, а также на перевозки объектов и продукции всех видов биологических ресурсов», - отметили стражи порядка.