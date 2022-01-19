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Охотника на сибирскую косулю задержали в ВКО

19 Января 2022 21:07
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Охотника на сибирскую косулю задержали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Охотника на сибирскую косулю задержали в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В конце декабря 2021 года в дежурную часть Жарминского РОП поступило обращение о том, что в вечернее время в ходе совместного патрулирования сотрудниками полиции с РГУ «Семей Орманы» на особо охраняемой природной территории недалеко от села Калбатау был задержан 53-летний житель Шемонаихинского района, который занимался незаконным отстрелом сибирской косули.

С места происшествия изъяты снегоход Ranger, ружье Сайга 20 калибра, ружье Browning калибра 7, 62 мм, а также одна туша косули. Причиненный ущерб оценен на сумму более двух миллионов тенге.
По факту начато досудебное расследование по ст. 337 ч. 4 УК РК «Незаконная охота», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.
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#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #МВД РК  
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