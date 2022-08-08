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Охотник застрелил своего напарника в СКО
8 Августа 2022 17:09

Охотник застрелил своего напарника в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 64-летний мужчина погиб во время охоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, трагедия произошла у леса вблизи села Неждановки района Шал акына 6-го августа.

55-летний житель Айыртауского района во время охоты на косулю выстрелил из охотничьего ружья, и часть дроби попала в его напарника, 64-летнего жителя этого же района. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по уголовной статье «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

В начале июля в регионе от огнестрельного ранения погибла женщина. По версии следствия, мужчина стрелял в птиц и попал в нее.


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