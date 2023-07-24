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Охотничьи угодья закрепляют в области Абай

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Июля 2023, 14:47
Охотничьи угодья закрепляют в области Абай Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай закрепляют охотничьи угодья. Закрепление охотничьих угодий производится в целях снижения уровня браконьерства, а также обеспечения охраны и воспроизводства животного мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

После их закрепления хозяйства будут обязаны проводить работу по охране и воспроизводству животного мира и подкармливать животных. Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай уделяется большое внимание развитию, охране и защите природных ресурсов. И одним из основных принципов государственного управления в области охраны и развития природных ресурсов является обеспечение охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира. Так, на территории области Абай имеются 19 охотничьих угодий, из которых 8 закреплены и 11 угодий находятся в резервном фонде, на которых обитает более 30 видов охотничье-промысловых животных.

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После закрепления охотничьи хозяйства в рамках договоров обязаны будут проводить мероприятия по охране и воспроизводству животного мира, в том числе биотехнические мероприятия – это устройство подкормочных площадок, кормушек, раскладка соли, заготовка и раскладка сена и зерноотходов. Также будет проводиться учет численности видов животных, анализ и обобщение данных для последующего определения лимита изъятия объектов животного мира.Запланировано проведение конкурсов по закреплению охотничьих угодий в электронном виде на портале информационной системы реестра государственного имущества.
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Экология   Животные   Абайская область  
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