Охотничьи угодья закрепляют в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай закрепляют охотничьи угодья. Закрепление охотничьих угодий производится в целях снижения уровня браконьерства, а также обеспечения охраны и воспроизводства животного мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.



После их закрепления хозяйства будут обязаны проводить работу по охране и воспроизводству животного мира и подкармливать животных. Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай уделяется большое внимание развитию, охране и защите природных ресурсов. И одним из основных принципов государственного управления в области охраны и развития природных ресурсов является обеспечение охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира. Так, на территории области Абай имеются 19 охотничьих угодий, из которых 8 закреплены и 11 угодий находятся в резервном фонде, на которых обитает более 30 видов охотничье-промысловых животных.