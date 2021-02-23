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    08:39, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Охотничьи ружья незаконно хранил в доме житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли у жителя Кызылжарского района целый арсенал ружей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в регионе стражи порядка проверяют владельцев оружия. При посещении 40-летнего сельчанина выяснилось, что одно из двух ружей не хранится в сейфе. Во время проверки полицейские обнаружили еще два незарегистрированных охотничьих ружья и комбинированное ружье «ИЖ-56 Белка» с нарезным стволом.

    Полицейским мужчина заявил, что незарегистрированные ружья он якобы нашёл на обочине на въезде в своё село.


    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Полицейские назначили необходимые экспертизы. По их результатам будет решаться вопрос о привлечении сельчанина к административной ответственности за незаконное хранение гладкоствольного оружия.

    «Что касается незарегистрированного нарезного оружия, его хранение влечёт уже уголовную ответственность. На три года автоматически аннулируется разрешение на хранение и ношение зарегистрированного оружия. Только по окончании этого срока сельчанин сможет вернуть себе зарегистрированные ружья, пройдя все необходимые процедуры, сдав экзамены по безопасному обращению с оружием», — прокомментировал старший инспектор по особым поручениям Курман Мусин.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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