Охотничье ружье в обрез переделал житель Акмолинской области

ЖАРКАИН. КАЗИНФОРМ – У 45-летнего жителя ​ Жаркаинского района ​ Акмолинской области обнаружены​ и изъяты самодельный ​ обрез и патроны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Оперативники ​ областного ДУИС в ходе работы с заключенными получили информацию, которая была направлена для уточнения в департамент полиции Акмолинской области.

«В результате совместной работы двух структурных подразделений МВД​ РК,​ тесного сотрудничества оперативников, у 45-летнего жителя ​ Жаркаинского района ​ обнаружено ​ и изъято нестандартное оружие. Это было переделанное самодельным образом путем укорачивания ствола и​ ложа​ двуствольное гладкоствольное охотничье ружье, выпущенное Тульским оружейным заводом», - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова. ​

Изначальное предназначение оружия – это промысловая и любительская охота. Укороченный же вариант двустволки, по словам оперативников, приобретает иной вид и относится к категории​ гладкоствольного огнестрельного оружия.

По данному факту ​ проводится досудебное​ расследование.