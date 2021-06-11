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    23:15, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Охотничье ружье в обрез переделал житель Акмолинской области

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    ЖАРКАИН. КАЗИНФОРМ – У 45-летнего жителя ​ Жаркаинского района ​ Акмолинской области обнаружены​ и изъяты самодельный ​ обрез и патроны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

    Оперативники ​ областного ДУИС в ходе работы с заключенными получили информацию, которая была направлена для уточнения в департамент полиции Акмолинской области.

    «В результате совместной работы двух структурных подразделений МВД​ РК,​ тесного сотрудничества оперативников, у 45-летнего жителя ​ Жаркаинского района ​ обнаружено ​ и изъято нестандартное оружие. Это было переделанное самодельным образом путем укорачивания ствола и​ ложа​ двуствольное гладкоствольное охотничье ружье, выпущенное Тульским оружейным заводом», - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова. ​

    Изначальное предназначение оружия – это промысловая и любительская охота. Укороченный же вариант двустволки, по словам оперативников, приобретает иной вид и относится к категории​ гладкоствольного огнестрельного оружия.

    По данному факту ​ проводится досудебное​ расследование.

    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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