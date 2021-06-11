Охотничье ружье в обрез переделал житель Акмолинской области
Оперативники областного ДУИС в ходе работы с заключенными получили информацию, которая была направлена для уточнения в департамент полиции Акмолинской области.
«В результате совместной работы двух структурных подразделений МВД РК, тесного сотрудничества оперативников, у 45-летнего жителя Жаркаинского района обнаружено и изъято нестандартное оружие. Это было переделанное самодельным образом путем укорачивания ствола и ложа двуствольное гладкоствольное охотничье ружье, выпущенное Тульским оружейным заводом», - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.
Изначальное предназначение оружия – это промысловая и любительская охота. Укороченный же вариант двустволки, по словам оперативников, приобретает иной вид и относится к категории гладкоствольного огнестрельного оружия.
По данному факту проводится досудебное расследование.