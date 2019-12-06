+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 385.76 EUR 427.89
RUB 6.04 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Охотившихся на сайгаков браконьеров задержали в Актюбинской области

6 Декабря 2019 16:04
Поделиться:
Охотившихся на сайгаков браконьеров задержали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области задержаны браконьеры за незаконную охоту на сайгаков, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Браконьеры напали на егеря в Северном Казахстане
Как в Казахстане будут бороться с браконьерами Машину со 120 килограммами осетров задержали в Атырау 20 мешков золотого корня изъяли у жителей Восточно-Казахстанской области

«5 декабря 2019 года около 15:45 часов инспекторами Актюбинского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» во время проведения рейдовых мероприятий на территории Шалкарского района Актюбинской области была замечена автомашина марки Toyota Land Cruiser 100. В ходе преследования автомобиля, подозреваемыми лицами был осуществлен поджог указанного авто, чтобы скрыть улики незаконной охоты. После чего были задержаны двое жителей Кызылординской области», - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

По его информации, задержанные признались в том, что занимались отстрелом сайги. В салоне автомашины было две туши отстрелянных сеголеток сайгака, два ружья 12 калибра, ножовка, канистра бензина и около 50 патронов 12 калибра.

«В настоящее время на месте происшествия проводит осмотр следственно-оперативная группа отдела полиции Шалкарского района. Факт зарегистрирован в КУИ от 5 декабря 2019 года в отделе полиции Шалкарского района департамента полиции Актюбинской области», - дополнил С. Дилдахмет.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив