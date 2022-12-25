Охота с беркутами остается предметом гордости в культуре казахов

25 Декабря 2022, 18:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О казахах, продолжающих поддерживать древнюю традицию – охоты с беркутами, рассказало агентство «Анвадолу», встретившись и побеедовав с несколькими беркутчи, передает МИА «Казинформ».

Казахи и сегодня продолжают увековечивать свою древнюю традицию – охоту с птицами. Данная разновидность охоты остается предметом гордости в культуре казахов, навыки которой передаются из поколения в поколение.

Традиция, насчитывающая 3 тысячи лет, до сих пор сохраняется в Казахстане благодаря ряду казахстанских семей. Около 300 семей продолжают поддерживать древнюю традицию, сделав ее своей основной профессией.

Одной из таких семей стала семья Аян Сейитджана.

В беседе с агентством «Анвадолу» Сейитджан сообщил, что его семья живет в селе Нарын на юге Казахстана , а охотой с беркутом занималось три поколения из его рода.

По его словам, он научился всем приемам охоты от своего отца.

«Моего отца научил дед. Сколько себя помню, в доме всегда жил беркут», - сказал Сейитджан.

По его словам, изначально маленького птенца берут из гнезда и приручают, после чего с ним можно заниматься охотой.

«Охотники берут птиц из гнезда и выращивают в своем доме, готовят их к охоте. Это многолетний процесс. Чтобы превратить охоту с беркутом в профессию, необходимо изучить философию этого процесса с юных лет. По этой причине я могу сказать, что эта древняя традиция живет благодаря таким семьям, как наша. Мы продолжаем растить беркутов на протяжении нескольких поколений», - отметил охотник.

По словам охотника он принимает участие в различных турнирах со своим опитомцем по имени Атамура . Своим охотничьим приемам я научился у своего отца, говорит Сейитджан.

Охотник сообщил, что беркуту Атамуре сейчас четыре года и до сегодняшнего дня на охоте с ним удалось поймать 10 лисиц.

Еще один охотник Нургайып Ырысулы рассказал, что его семья тоже из поколения в поколение занимается охотой с беркутом.

По его словам, его семья уже почти 40 лет занимается охотой в районе Баян-Улгий в Монголии, где компактно проживает большое число казахов.

«Я брал свою дочь на охоту с беркутом, когда она была маленькой. Сейчас она уже лучше меня в этом деле. О ней снимали фильмы. Я и моя семья гордимся тем, что занимаемся этим занятием уже несколько поколений», - сказал охотник.