30 Июня 2022 22:19

Охота приостановлена в Атырауской области из-за массовой гибели чаек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за массовой гибели чаек на островах в Каспийском море в Атырауской области приостановлена охота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалкаров, в настоящее время обнаружено около 6 тыс. погибших чаек. Первоначально обнаружили их на двух искусственных островах месторождения «Кашаган», принадлежащих компании NCOC. Была создана комиссия, организован выезд специалистов, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц. А затем погибших чаек обнаружили и на песчаных островах на территории природного резервата «Акжайык».

С 1 июня в соседней Астраханской области введены ограничительные меры в связи с обнаружением фактов птичьего гриппа. Поэтому было принято решение о приостановлении сезона охоты на водоплавающую дичь.

Как ранее сообщалось, птичий грипп АН5 подтвердился у погибших чаек в Атырауской области.