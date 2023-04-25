Огурцы в теплице выращивают павлодарские осужденные

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 12 осужденных трудоустроены в Павлодарский тепличный комбинат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учреждение № 44 минимальной безопасности департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области заключило договор с ТОО «ADAMEF», которое является субъектом малого предпринимательства, развивающим тепличные хозяйства. Это дает полную независимость от сторонних поставок, а также обеспечивает самозанятость осужденных и неплохой заработок», - сообщили прессе в ДУИС по региону.

В теплице общей площадью 3 гектара выращивают огурцы, далее продукция реализуется в торговые точки.

«Сорт называется мева. Он очень эффективный и высокоурожайный. У нас здесь - 73 тысячи кустов. Температурный режим должен быть; нужно и проветривать теплицу, и поливать вовремя, давать витамины», - рассказала технолог Асель Садыкова.

Воздух в теплице поддерживают при температуре от 18 до 20 градусов тепла. Огурцы, которые тут выращивают, получаются достаточно крупными.

«Администрация учреждения, изучив личность осужденных, учитывая их образование и навыки, предложила им трудоустроиться в этой организации, тем самым предоставив им возможность реализовать свой потенциал в сфере культивирования овощной продукции и возможность погасить иски. На предприятии осуществляется развозка, также работодатель обеспечивает работников обедом. Ежедневно, по окончании рабочего дня, осужденные возвращаются в расположение колонии», - отметил начальник учреждения Ардак Имангалиев.

Именно это учреждение предоставляет осужденных в качестве работников более чем для 20 предприятий города Павлодара.