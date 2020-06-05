Огромный Государственный флаг Казахстана пронесли по центральному проспекту Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ряд мероприятий в честь Дня государственных символов Республики Казахстан провели в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел внутренней политики акимата города Тараза.

4 июня фасады многоэтажных домов города Тараза украсили г осударственные флаги.

В рамках патриотической молодежной акции «Елтаңбам – елдігім, көк туым – кеңдігім!» от Аллеи «Жастар» был организован авто- мото- велопробег с участием нескольких десятков воспитанников таразской детско-юношеской спортивной школы №4.

Колонну велосипедистов, мотоциклистов и автолюбителей возглавило шествие молодежи с огромным полотнищем Государственного флага Республики Казахстан.

Завершилось шествие в парке Первого Президента Республики Казахстан.

«Государственная символика несет огромный патриотический и воспитательный заряд, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель отдела внутренней политики акимата города Тараза Улана Сламбекова. – Хочется отметить, что порядок использования государственных символов возведен в разряд государственных стандартов, нарушение которых ведет к административно-правовой ответственности. Законом четко оговорено, как должны устанавливаться и где размещаться Государственный флаг и Государственный герб Республики Казахстан. Гимн нашей страны стал поистине народным гимном. Жамбылцы могут гордиться тем, что автором музыки стал наш земляк, знаменитый казахский композитор Шамши Калдаяков, он долгие годы жил в жамбылском селе Жалпак-тобе».

По словам Уланы Сламбековой, в регионе осуществляется пропаганда уважительного и правомерного отношения к государственным символам.

«На пропаганду и применение государственных символов направлены различные мероприятия общественно-политического характера, тематические выставки, конференции, акции, где используются атрибуты наглядной агитации с элементами национальной символики Республики Казахстан. Следует заметить, что пропаганда государственных символов имеет особое значение в молодежной среде. Молодежь - наше будущее, ее усилиями и стремлениями будет создаваться будущий Казахстан, миролюбивое государство, обеспечивающее равные условия для стабильной и полноценной жизни всех народов, населяющих его просторы», - отметила руководитель отдела внутренней политики акимата города Тараза.