Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Огромный флаг Казахстана развернули болельщики на ЧМ-2023 по хоккею

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Мая 2023, 09:17
Огромный флаг Казахстана развернули болельщики на ЧМ-2023 по хоккею Фото и видео: International Ice Hockey Federation

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Болельщики из Казахстана развернули огромный флаг на ЧМ-23 по хоккею в Риге в поддержку сборной своей страны, передает МИА «Казинформ».

В воскресенье, 14 мая, сборная Казахстана сыграет с командой Чехии на чемпионате мира-2023 по хоккею. Прямая трансляция матча начнется в 23:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Тем временем, болельщики приехали поддержать команду и привезли с собой флаг Казахстана размером в 800 квадратных метров.

«Казахстан - одна из самых больших стран мира. Большая и очень богатая культурно. Мы мультикультурная страна, и мы хотим показать это всему миру. Мы развернули самый большой флаг Казахстана, который у нас есть, чтобы поддержать нашу национальную сборную и её фанатов», - рассказал организатор Думан Кожахмет.

В субботу сборная Казахстана провела первый матч на чемпионате мира-2023 по хоккею и обыграла Норвегию.
Спорт   Патриотизм   Видео   Хоккей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Что строится, как развивается и сколько средств выделяется - о жизни города Байконыр рассказал Кайрат Нуртай
Что строится, как развивается и сколько средств выделяется - о жизни города Байконыр рассказал Кайрат Нуртай
Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 9 регионах Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 9 регионах Казахстана
Санжар Ташкенбай завоевал «золото» чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Санжар Ташкенбай завоевал «золото» чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею
Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею
Разработка редких металлов, развитие морских портов: что пишут мировые СМИ о Казахстане
Разработка редких металлов, развитие морских портов: что пишут мировые СМИ о Казахстане
Казахстанские болельщики исполнили гимн а капелла на вручении медалей ЧМ-2023 по боксу
Казахстанские болельщики исполнили гимн а капелла на вручении медалей ЧМ-2023 по боксу
Акция «Ночь музеев» пройдет в Астане 18 мая
Акция «Ночь музеев» пройдет в Астане 18 мая
Экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов арестован на два месяца
Экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов арестован на два месяца
Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте