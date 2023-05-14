Огромный флаг Казахстана развернули болельщики на ЧМ-2023 по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Болельщики из Казахстана развернули огромный флаг на ЧМ-23 по хоккею в Риге в поддержку сборной своей страны, передает МИА «Казинформ».

В воскресенье, 14 мая, сборная Казахстана сыграет с командой Чехии на чемпионате мира-2023 по хоккею. Прямая трансляция матча начнется в 23:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Тем временем, болельщики приехали поддержать команду и привезли с собой флаг Казахстана размером в 800 квадратных метров.

«Казахстан - одна из самых больших стран мира. Большая и очень богатая культурно. Мы мультикультурная страна, и мы хотим показать это всему миру. Мы развернули самый большой флаг Казахстана, который у нас есть, чтобы поддержать нашу национальную сборную и её фанатов», - рассказал организатор Думан Кожахмет.

