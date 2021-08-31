Огромные очереди образовались у алматинских ЦОНов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стала известна причина очереди в спецЦОНе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы НАО «Правительство для граждан» из-за отсутствия электричества в процессинговом центре полиции, обрабатывающем заявления автовладельцев, в ЦОНе мкрн. Саялы наблюдалось скопление граждан.

Отметим, что подача электричества в процессинговый центр была восстановлена в течение часа. За это время в здании скопилось большое количество граждан, ожидавших ответа от госоргана.

«Правительство для граждан» приносит извинения клиентам за ожидание.

«Операторы СпецЦОНа сегодня будут работать в усиленном режиме до последнего клиента, все документы автовладельцам выдадут в ближайшее время», - пояснили в пресс-службе.

В госкорпорации сообщили, что ситуация в других специализированных центрах обслуживания населения города Алматы стабильная, больших очередей нет.

Напомним, с 23 августа казахстанцы могут посещать городские ЦОНы и спецЦОНы без обязательного бронирования. При этом прием с проверкой статуса через систему Ashyq сохраняется. Госкорпорация просит клиентов соблюдать санитарные меры: носить маски, сохранять социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами.