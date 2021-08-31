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Огромные очереди образовались у алматинских ЦОНов

31 Августа 2021 18:10
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Огромные очереди образовались у алматинских ЦОНов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стала известна причина очереди в спецЦОНе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы НАО «Правительство для граждан» из-за отсутствия электричества в процессинговом центре полиции, обрабатывающем заявления автовладельцев, в ЦОНе мкрн. Саялы наблюдалось скопление граждан.

Отметим, что подача электричества в процессинговый центр была восстановлена в течение часа. За это время в здании скопилось большое количество граждан, ожидавших ответа от госоргана.

«Правительство для граждан» приносит извинения клиентам за ожидание.

«Операторы СпецЦОНа сегодня будут работать в усиленном режиме до последнего клиента, все документы автовладельцам выдадут в ближайшее время», - пояснили в пресс-службе.

В госкорпорации сообщили, что ситуация в других специализированных центрах обслуживания населения города Алматы стабильная, больших очередей нет.

Напомним, с 23 августа казахстанцы могут посещать городские ЦОНы и спецЦОНы без обязательного бронирования. При этом прием с проверкой статуса через систему Ashyq сохраняется. Госкорпорация просит клиентов соблюдать санитарные меры: носить маски, сохранять социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами.


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#Алматы   #Общество   #ЦОН   #Правительство для граждан  
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Автор:

Гульзат Сахова

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