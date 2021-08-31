-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:50
-
-
Огромные очереди образовались у алматинских ЦОНов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стала известна причина очереди в спецЦОНе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы НАО «Правительство для граждан» из-за отсутствия электричества в процессинговом центре полиции, обрабатывающем заявления автовладельцев, в ЦОНе мкрн. Саялы наблюдалось скопление граждан.
Отметим, что подача электричества в процессинговый центр была восстановлена в течение часа. За это время в здании скопилось большое количество граждан, ожидавших ответа от госоргана.
«Правительство для граждан» приносит извинения клиентам за ожидание.
«Операторы СпецЦОНа сегодня будут работать в усиленном режиме до последнего клиента, все документы автовладельцам выдадут в ближайшее время», - пояснили в пресс-службе.
В госкорпорации сообщили, что ситуация в других специализированных центрах обслуживания населения города Алматы стабильная, больших очередей нет.
Напомним, с 23 августа казахстанцы могут посещать городские ЦОНы и спецЦОНы без обязательного бронирования. При этом прием с проверкой статуса через систему Ashyq сохраняется. Госкорпорация просит клиентов соблюдать санитарные меры: носить маски, сохранять социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами.
- Где алматинцы чаще всего заражаются коронавирусом
- Дорога в школу: 7000 особенных детей получили сертификаты в Атырауской области
- Поликлиники Атырауской области начинают прием пациентов
- Как сделать безопасной для детей «дорогу в школу», рассказали полицейские Тараза
- Радиоэкологическая ситуация в Казахстане находится под контролем - ученый института ядерной физики
- Сенаторы готовы оказать законодательную поддержку пострадавшим от взрывов в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана