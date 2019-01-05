Огромную опухоль удалили астанчанке на спине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Центре амбулаторной хирургии, открытом 4 года назад при поликлинике №10, делают около 50 видов операций. В 2018 году в Центре амбулаторной хирургии было произведено около 600 операций. Одним из сложных случаев была операция по удалению большой фибролипомы на спине пациентки, передает Елорда Инфо.

«У нее была фибролипома на спине, и уже достигла 1,5 - 2 кг, а в размерах это 20 см на 30 см. Это очень большое образование. Случай был запущенный, и она сама это признает: сначала боялась удалять, а когда пошла к врачам, по ее словам, ей отказали все стационары, в которые она обратилась. Все хирурги воздерживались от операции. Возможно, они понимали, что случай сложный, будет длительное заживление. Фибролипома выступала с поверхности спины, и это было не только эстетически некрасиво. Она стала доставлять пациентке боль, проросла в мышцы, в кость, в сосуды, начались головные боли, головокружение, боли в спине при движении рук, нервные окончания испытывали давление. Она стала стесняться, комплексовать, началась депрессия. Этот случай был взят нами и операция и дальнейшее заживление прошли успешно», - рассказал заведующий центра, профессор Амангельды Асабаев.

Центр амбулаторной хирургии в поликлинике №10 является уникальным. Здесь есть все для того, чтобы делать операции и выхаживать пациентов.

«У нас две операционные, полностью оснащенные эндовидеооборудованием. Мы можем производить не только традиционные операции, но и лапароскопические практически без разрезов. Эти операции малотравматичные. Операция производится под контролем эндовидеоскопа», - говорит врач.

По его словам, Центр амбулаторной хирургии является ведущим в Астане. Здесь производятся не только амбулаторные операции, но и часть операций, которые делают в стационарах по принципу стационарозамещения.

«Сейчас есть такая стратегия оказания помощи в поликлиниках - стационарозамещающие операции. У нас можно делать любые виды анестезиологического пособия, то есть любой вид наркоза. С нами сотрудничают специалисты из республиканских клиник, поэтому опыт и уровень квалификации наших специалистов позволяет делать многие виды операций», - продолжает Амангельды Асабаев.

В 2018 году в поликлинике № 10 было произведено около 12 операций по удалению желчного пузыря лапароскопическим методом, хотя обычно такие манипуляции производятся в стационарах.

«Данные операции были сделаны впервые в нашем центре в условиях Центра амбулаторной хирургии по принципу стационара одного дня. Пациент у нас находится сутки, после чего мы их отпускаем при хороших показателях анализов и при хорошем самочувствии, когда ничего здоровью уже не угрожает.

В гинекологии мы делаем операции практически по всем новообразованиям женских половых органов и воспалительных заболеваний. Спектр гинекологических услуг будет увеличиваться. На днях поликлиника получила специальный аппарат - гистероскоп. Также мы делаем хирургические операции, например, при грыже, новообразований мягких тканей, кожи, маммологические операции. В маммологии мы оперируем только доброкачественные новообразования, например, фиброаденомы кисты молочной железы.

Но количество таких операций небольшое, так как мы не рискуем - мы все-таки остаемся поликлиникой», - отметил заведующий Центром.

Также здесь оперирует детский отоларинголог, уролог, который проводит эндоурологические исследования.

Спикер отметил, что в Центре делают практически все виды оперативных вмешательств и исследований, которые существуют в поликлиниках.

«Все наше население может получать эту помощь и не только те, кто прикреплен к поликлинике №10. Практически из любого района города пациент может взять направление из своей поликлиники и обратиться к нам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Речь идет только о бесплатных операциях. Если пациент никуда не прикреплен, у нас есть механизм оказания платных услуг - есть официальный прейскурант», - отметил он.

«То, что мы делаем в условиях поликлиники, не делается практически ни в одной поликлинике республики. Мы справляемся со своими задачами и можем повторить уровень любого стационара. В планах - расширение спектра услуг. Хотели бы получить дополнительное оборудование, тогда мы могли бы оказывать услуги сосудистого хирурга, травматолога. Мы могли бы расширить наши возможности. Для развития сосудистой хирургии нам не хватает лазерной установки, есть несколько проблем, которые мешают развитию урологии, но все виды инструментов, о которых мы, как специалисты, мечтаем, занесены в заявку 2019 года и мы ждем их получения», - делится заведующий Центром.

Центр амбулаторной хирургии для Амангельды Асабаева - это часть его жизни. Стаж его работы в хирургии - 33 года, он выпускник Ташкентского государственного медицинского института. Он имеет большой опыт в медицине и в хирургии. Также по совместительству он является главным консультантом - хирургом военного госпиталя Министерства обороны РК.