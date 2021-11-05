Огромную опухоль головного мозга удалили у 44-летнего астанчанина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врачи Национального центра нейрохирургии избавили мужчину от опухоли гигантских размеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала Фонда социального медицинского страхования по г. Нур-Султан.

В Национальном центре нейрохирургии проводят ежедневно сложнейшие нейрохирургические операции. Одну из таких операции провели 44-летнему мужчине с глиальной опухолью головного мозга размером 7 на 7 см. Ранее у пациента были жалобы на головные боли, головокружение, снижение зрения, снижение памяти, слабость в левых конечностях, а также на судорожные приступы.

Врачи считают, что такие размеры опухоли несут большие риски для здоровья пациента. Пациенту был поставлен диагноз - Гигантская глиальная опухоль правой лобной доли с прорастанием в мозолистое тело в стадии клинической декомпенсации. Врачи отделения нейрохирургии патологии головного мозга провели шестичасовую операцию «Краниотомия правой лобно-теменно-височной кости, микрохирургическое удаление глиальной опухоли с применением МРТ-трактографии и нейронавигации». Операция прошла удачно, опухоль удалили полностью.

«Размеры опухоли были огромные. Она сильно сдавливала головной мозг. Нам пришлось отделять здоровые ткани по миллиметрам. Кроме этого, мы обходили проходящие пути жизненно важных сосудов головного мозга. Здесь важно было не повредить эти зоны. Мы аккуратно обошли двигательные зоны, а также крупные артерии. Также точность удаления опухоли зависела от координат, которые были построены заранее с помощью МРТ-трактографии – это новая методика, показывающая ход и структурные изменения проводящих путей головного мозга (тракты белого вещества). Кроме этого применялась и нейронавигационная система. Благодаря такому технологическому оснащению мы смогли не задеть вышесказанные структуры и зоны и вывести пациента без какого-либо неврологического дефицита.» - рассказал лечащий врач пациента Тлеубергенов Муратбек Абдигалиевич.

Эта операция является высокотехнологичной медицинской услугой. Для пациента она прошла бесплатно по квоте, в рамках ОСМС. Возможность благоприятного исхода при таких вмешательствах может быть достигнута лишь в высокоспециализированных центрах с современным диагностическим и операционным оборудованием, наличием специалистов.

Операцию проводили врачи с многолетним опытом. Это заведующий отделением нейрохирургии патологии головного мозга, кандидат медицинских наук, профессор АО «НЦН» Рыскелдиев Нуржан Амирбекович и врач нейрохирург Тлеубергенов Муратбек Абдигалиевич, а также врач анестезиолог-реаниматолог Нурдинов Марс Адылбекович и операционная медицинская сестра Шауетова Роза Ильясовна.