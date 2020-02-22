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Огромную липому удалили у 15-летней девочки в Караганде

22 Февраля 2020 06:23
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Огромную липому удалили у 15-летней девочки в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской областной детской клинической больнице провели сложную операцию по удалению гигантской липомы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам старшего брата, его 15-летняя сестрёнка болеет с рождения. Выявили образование в поясничной области, которое со временем увеличилось в размере. Врачи провели МРТ пояснично-крестцового отдела, и выявили признаки сколиоза. После консультации онколога выявили липому и рекомендовали оперативное лечение. Затем, пациентка наблюдалась у хирурга по месту жительства, после чего её направили в хирургическое отделение.

Операцию по удалению этой гигантской липомы провёл заместитель директора по хирургии КГП «Областная детская клиническая больница» Жанат Елубаев.

Иссеченный участок кожи с образованием (липомой) в капсуле размерами 20х10х6 был отправлен на гистологический анализ.

На данный момент состояние пациентки стабильное. Она находится в хирургическом отделении Областной детской клинической больницы. Врачи настоятельно рекомендуют родителям быть внимательным по отношению детей и при любых новообразованиях безотлагательно обращаться в поликлинику. Так как крайне важно выявить опухоль на ранней стадии, во избежание разрастания на здоровые ткани соседних органов.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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