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Огромную кость доисторического животного обнаружили в Атырауской области
29 Сентября 2019 13:15
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Огромную кость доисторического животного обнаружили в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Пользователь социальных сетей Узакбай Шахмет на своей странице в Facebook разместил фото огромной кости доисторического животного, жившего в этих краях миллионы лет назад. Вес кости - почти 27 кг. Найдена она была в Индерском районе на берегу реки Урал.
«В этом нет ничего удивительного. Кости доисторических животных в области находили не один раз. Это были кости или фрагменты мамонта, носорога, динозавра. На первый взгляд, найденная кость принадлежала мамонту. Но это нужно смотреть», - рассказал известный в регионе археолог кандидат исторических наук Марат Касенов.
Ключевые слова: Атырауская область, История Казахстана,
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