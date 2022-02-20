Огромную корзину из бумажной лозы сплели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Осужденный учреждения АК-159/11 ДУИС по Карагандинской области, на протяжении месяца плел объёмную корзину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Группа психологического обеспечения учреждения АК-159/11 провели мастер-класс среди осужденных по обучению технике плетения из бумажной лозы. С целью выражения чувств и эмоций посредством творческой деятельности и трансформации отрицательных эмоций в положительные.

На несколько дней осужденные погрузились в творческий процесс. Они скручивали бумагу в трубочки, красили в разные цвета и обучались плетению.

Один из осужденных, увлеченный процессом, решил сплести объёмную корзину. У него данное занятие заняло более месяца. При этом до этого момента опыта в создании корзин у осужденного не было.

«Психологи нашего учреждения провели мастер класс по плетению корзин. Я, не думал, что данный процесс может быть увлекательным. По началу я сплел небольшую корзинку, но позже решил сплести большую корзину, в радужном цвете, можно сказать таким образом раскрасил свои серые будни», - сообщил осужденный учреждения АК-159/11.

Высота у корзины получилась 1 метр, а диаметр в обхвате составил 2 метра.

«Реализация творческого потенциала особенно важна для людей с рутинным и однообразным образом жизни. Прикосновение к прекрасному позволяет успокоиться, расслабиться, посмотреть на мир другими глазами. Время, проведенное в творческом процессе, дает возможность выразить свои эмоции, освобождает от негативных мыслей, помогает отвлечься и жить дальше!» - отметил заместитель начальника подполковник Андрей Агафонов.