Огромную кисту удалили нейрохирурги Семея из мозга 20-летней девушки

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 20-летняя пациентка прибыла к врачам Больницы скорой медицинской помощи города Семея с подозрением на инсульт. Все симптомы указывали именно на него, однако в ходе детального обследования в мозге была обнаружена киста диаметром в 5,5 сантиметра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Предварительно диагностировав эхинококк, медики госпитализировали девушку в отделение нейрохирургии и отправили на МРТ для подтверждения диагноза.

«На МРТ диагноз подтвердился. Врачи провели костно-пластическую трепанацию черепа и удаление огромной кисты - эхинококка. Кисту отправили в патанатомию на гистологию и там стопроцентно подтвердилось, что это эхинококк», - сказал врач-нейрохирург высшей категории отделения нейрохирургии БСМП города Семея Толеугали Койшыбаев.

По словам доктора, причиной этиологии заболевания являются инфекционные заболевания, передающиеся от больных животных людям - от собак, кошек или лис, из-за банального несоблюдения правил гигиены.

Как отметил Толеугали Койшыбаев, пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии. Ни пареза, ни паралича нет. Рана на голове зажила первичным натяжением. Далее ей было рекомендовано дальнейшее наблюдение у невропатолога и инфекциониста по месту жительства.

Операция длилась два часа и была проведена бесплатно в рамках ОСМС.