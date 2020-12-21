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Огромное гало появилось над столицей

Автор:  
Ринат Дусумов
21 Декабря 2020, 12:35
Огромное гало появилось над столицей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Красивейшее гало наблюдали жители Нур-Султана в самый короткий день в году – 21 декабря, передает МИА «Казинформ».

После нескольких теплых дней сегодня в столице стоит морозная и ясная погода. С утра столбики термометров были на уровне минус 26 градусов, ближе к обеду поднялись до минус 22, что ощущается как минус 33.

Удивительное зрелище на небе – ярчайшее солнце в окружении радужного круга – можно было наблюдать в первой половине дня в течение нескольких часов.

Гало — это уникальное атмосферное оптическое явление, выглядит как радужный круг вокруг источника света. Гало, как и радуга, вызвано дисперсией света в кристаллах льда. Зимой оптическое явление можно наблюдать при ярком солнце, морозе и высокой влажности. К слову, такую картину на небе можно увидеть в любое время суток и года вокруг Солнца или Луны.

Напомним, сегодня в 16 часов 02 минуты по времени Нур-Султана на Земле наступит астрономическая зима.


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