Огромный фонтан из канализационного люка попал на видео в Астане

Канализационный люк прорвало сегодня по улице Богенбая в Астане. В «Астанатеплотранзите» сообщили, что случился порыв на теплосети, передает корреспондент агентства Kazinform.

В настоящее время участок отключен, там проводятся ремонтные работы.

- 12 июня, в ходе проведения обязательных гидравлических испытаний, по адресу ул.Богенбай Батыр 24/2 Сарыаркинского района выявлен порыв на теплосети. Ремонтная бригада АО «Астана-Теплотранзит» незамедлительно выехала на место. В данное время участок отключен и выведен на ремонт, - прокомментировали в АО «Астана-Теплотранзит».

В АО «Астана-Теплотранзит» отметили, что приносят извинения за временные неудобства, связанные с проведением необходимых мероприятий по подготовке города к предстоящей зиме.