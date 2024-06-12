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    15:42, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Огромный фонтан из канализационного люка попал на видео в Астане

    фонтан из канализационного люка
    Фото: кадр из видео

    Канализационный люк прорвало сегодня по улице Богенбая в Астане. В «Астанатеплотранзите» сообщили, что случился порыв на теплосети, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В настоящее время участок отключен, там проводятся ремонтные работы. 

    - 12 июня, в ходе проведения обязательных гидравлических испытаний, по адресу ул.Богенбай Батыр 24/2 Сарыаркинского района выявлен порыв на теплосети. Ремонтная бригада АО «Астана-Теплотранзит» незамедлительно выехала на место. В данное время участок отключен и выведен на ремонт, - прокомментировали в АО «Астана-Теплотранзит».

    В АО «Астана-Теплотранзит» отметили, что приносят извинения за временные неудобства, связанные с проведением необходимых мероприятий по подготовке города к предстоящей зиме.

    Теги:
    Астана Акимат Видео ЖКХ Происшествия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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