Огромный флаг раскрыли на 30-летие Maqsut Narikbayev University в Астане

В честь 30-летия Maqsut Narikbayev University провел торжественное мероприятие во Дворце «Жекпе-жек» в Астане. Это событие собрало вместе всех профессоров, преподавателей, выпускников и сотрудников — всех тех, кто работал в университете. Присутствовало более пяти тысяч гостей, включая приглашенных хедлайнеров Raim и Kalifarniya. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.

В ходе торжественной программы вечера раскрыли большой флаг университета. Площадь флага — 850 квадратных метров, это символизирует мощь и значимость университета в образовательном и общественном пространстве.

Кроме того, было проведено соревнование между школами и административно-управленческим персоналом Maqsut Narikbayev University. Они соревновались за лучшее поздравления университета. Призовой фонд — пять миллионов тенге.

— Мы собрались по очень важному событию — в честь 30-летия нашего университета. 30 лет — это совсем немного, но мы прошли большой, результативный путь благодаря нашим сотрудникам, преподавателям и выпускникам. Как вы знаете, наша главная миссия — служить своей стране. Я искренне благодарю вас за ваш тяжелый труд по выполнению этой миссии, — обратился ко всем присутствующим председатель правления Талгат Нарикбаев.

Фото: пресс-служба Maqsut Narikbayev University

Участники готовились к этому событию три месяца. В конкурсе лучших поздравлений университета победу одержала Высшая школа права. Их творческий номер, представленный студентами и преподавателями, получил наивысшую оценку от членов жюри.

Фото: пресс-служба Maqsut Narikbayev University

Фото: пресс-служба Maqsut Narikbayev University

Фото: пресс-служба Maqsut Narikbayev University

Фото: пресс-служба Maqsut Narikbayev University

Фото: пресс-служба Maqsut Narikbayev University

Фото: пресс-служба Maqsut Narikbayev University

Maqsut Narikbayev University отмечает 30-летие с момента основания — 14 марта 1994 года. За это время университет выпустил около 40 тысяч квалифицированных специалистов. Maqsut Narikbayev University лидирует среди университетов страны, предлагая международный уровень образования в Казахстане. За 30 лет университет добился многого: первым в СНГ и Центральной Азии получил аккредитацию QAA, получил сертификаты ACCA, CFA, CIMA, TOLES, а также входит в топ-5 университетов по трудоустройству в BIG4. Помимо этого, большинство образовательных программ имеют аккредитацию международного агентства FIBAA.