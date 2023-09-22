Ученые NASA полагают, что существует вероятность того, что огромный астероид может врезаться в Землю через 159 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

По их расчетам, астероид может уничтожить территорию Земли размером со штат Техас.

Бенну – это околоземный объект, который выходит на орбиту Земли примерно каждые шесть лет и отслеживается космическим агентством с 1999 года, с тех пор как он был обнаружен впервые.

По словам ученых, Бенну приближался к земле в 1999, 2005 и 2011 годах.

25 сентября 2135 года Бенну пролетит мимо Земли и, по данным NASA, есть ничтожная вероятность его столкновения с Землей в 2182 году — через 159 лет.

В статье научной группы OSIRIS-REx вероятность столкновения Бенну с Землей 24 сентября 2182 года составляет всего 0,037%.

По данным Earth.com, удар астероида может разрушить огромную территорию поверхности Земли и высвободить энергию примерно 22 атомных бомб.