Ограждения под напряжением установили на дорогах в Мангистау

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Для предотвращения автомобильных аварий с участием скота на отдельных участках дорог установили ограждения с подключением электрического тока. Предпринимается ещё ряд предостерегающих мер. Об этом сообщил заместитель директора областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Арман Жолдыкулов на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По информации Армана Жолдыкулова, в 2021 году на автодорогах области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием животных, в результате которых погибли 10 человек и 26 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В целях предупреждения ДТП с участием животных полицейскими проводится множество мероприятий и принимается ряд мер.

На сегодняшний день в регионе установлено 13 тысяч метров ограждений с электрическим током.

«В частности, в 2021 году на автодорогах республиканского значения дополнительно установлены 14 муляжей домашних животных (верблюдов, лошадей). Они напоминают водителям о том, что скот внезапно может оказаться на дороге. Ещё в целях дорожной безопасности установлены 13 тысяч погонных метров ограждений на некоторых участках автодорог, к примеру, на 673-674 километрах (400 метров) автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау. На участке 51-56 километрах (9450 метров) автодороги Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана и другие», - рассказал Арман Жолдыкулов.

Также на автодорогах были установлены ультразвуковые приборы для отпугивания животных «Электрический пастух». К примеру, на трассе Актау-Жанаозен таким ограждением охвачены 22 километра дороги. В этом году устройство «электропастух» появится на других трассах. Планируется также проведение работ по наружному освещению в местностях Ман-Ата, Бекі и Жармыш.

По словам спикера, акимам городов и районов области совместно с владельцами домашних животных и руководителями фермерских хозяйств необходимо принять дополнительные меры по соблюдению правил выпаса домашних животных и недопущению их появления вблизи автомобильных дорог, а также по обеспечению видимости животных в тёмное время суток.



