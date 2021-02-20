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    19:15, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничительные меры в ВКО продлили до 7 марта

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вышло очередное постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В документе сообщается о продлении ограничительных мер с особыми условиями с 22 февраля по 7 марта 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

    Акимам городов и районов поручено сохранить границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов.

    «Осуществлять охрану и контроль общественного порядка в городах Усть-Каменогорск, Семей в 402 квадратах (город Усть-Каменогорск – 200, город Семей - 202) с привязкой к 40 участковым пунктам полиции (город Усть-Каменогорск - 23, город Семей - 17)», - говорится в постановлении.

    Кроме того, сохраняется запрет на проведение массовых зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций, мероприятий (корпоративов) в организованных коллективах на объектах общественного питания, развлекательных объектах, на предприятиях, в учреждениях и офисах, а также семейных мероприятий.

    При этом жителям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашнюю самоизоляцию.

    «Разрешается выходить из дома в аптеки, следовать на работу (для работающих), учреждения для получения выплат, пенсии и другое, оплаты коммунальных услуг, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине, выгула домашних животных, выносить мусор, гулять, обращаться за медпомощью и «в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью», - отмечается в документе.

    Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь.



    Теги:
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