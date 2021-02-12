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    15:11, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничительные меры в ВКО продлены до 27 февраля

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане ограничительные меры, с особыми условиями продлены с 14 февраля по 27 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на постановление главного санитарного врача области.

    В документе говорится об обеспечении контроля за недопущением проведения массовых зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций, мероприятий (корпоративов) в организованных коллективах на объектах общественного питания, развлекательных объектах, на предприятиях, в учреждениях и офисах, а также за недопущением проведении массовых семейных праздников, в том числе на дому.

    «Обеспечить запрет на проведение жума-намаза в мечетях, за исключением мечетей, расположенных в сельской местности, мощностью до 150 человек, при заполняемости не более 25%», - отмечается в постановлении.

    В документе отмечается об обязательном ношении медицинских или тканевых масок для населения как на открытом воздухе (на улице, вне дома), в общественных местах, в том числе на автобусных остановках, так и в закрытых помещениях.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область
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