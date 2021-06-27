Ограничительные меры в ряде объектов введут с 1 июля в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С первого июля в Карагандинской области в работу некоторых объектов будут введены ограничения. Таким образом, до улучшения эпидемиологической ситуации под запретом будет деятельность развлекательных учреждений, букмекерских контор, объектов культуры. А в выходные дни не будут работать торговые дома, фитнес-центры, сауны и бани, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости коронавирусной инфекции СOVID-19 и с целью предупреждения дальнейшего распространения КВИ среди населения области издано Постановление Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 26.06.2021г. №20-Қ., которое вступает в силу с 00 часов 1 июля 2021 года.

При этом, жителям и гостям Карагандинской области все еще запрещается организация, проведение и посещение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (праздничных мероприятий, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, дни рождения, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- запрещается проведение поминок, в том числе на дому, при этом банкетные залы, в которых реализуется пилотный проект «Ashyq», функционируют для проведения поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе;

- запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена, а также запрещается нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы, за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект «Ashyq»;

- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

- также жителям при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Кроме этого, принято РЕШЕНИЕ о запрещении деятельности на всей территории Карагандинской области с 00 час. 1 июля текущего года (до стабилизации эпидемиологической ситуации):

- развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, бильярдные, боулинг центры), за исключением объектов в которых реализуется пилотный проект «Ashyq»;

- букмекерских контор;

- детских развлекательных центров, включая игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях;

- банкетных залов, за исключением объектов в которых реализуется пилотный проект «Ashyq»;

- театров, концертных залов;

- объектов культуры, включая дома и дворцы культуры, а также репетиции в них;

- зрелищных, массовых, семейных и памятных мероприятий, выставок, конференций, форумов, ярмарок;

- секций, кружков, мини-центров, расположенных при общеобразовательных школах;

- всех видов оценки знаний в традиционном формате;

- выезд школьников на международные спортивные, культурные мероприятия, олимпиады в регионы и страны неблагополучные по СOVID-19;

- кроме этого, запрещается движение внутриобластных и городских нерегулярных туристических перевозок.

Тренажерные залы и фитнес-центры в будние дни работают строго по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 30% с соблюдением социального дистанцирования, не менее 5 м2 на одного посетителя;

- индивидуальные и групповые тренировки проводятся не более 5 человек в группе;

- бассейны работают строго по предварительной записи, в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя;

- салоны красоты работают строго по предварительной записи;

- банки второго уровня, отделения АО «Казпочта», Центры обслуживания населения с ограничением по времени с 9.00.часов до 18.00 часов.

Кроме этого, на всей территории области вводятся следующие ограничительные меры, а именно приостанавливается деятельность в субботние и воскресные дни:

- торговых домов, торгово-развлекательных центров, непродовольственных торговых сетей, оптово-распределительных центров, а также магазинов по реализации непродовольственных товаров площадью более 2000 кв.м., за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных павильонов, аптек, салонов красоты, химчисток;

- спорткомплексов, спортивно- оздоровительных центров и фитнес-центров, включая йога-центры;

- фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

- саун, бассейнов, СПА-центров, массажных салонов;

- крытых рынков (продуктовых и непродуктовых), при этом деятельность рынков на открытом воздухе не приостанавливается.

Кроме этого, дошкольные учреждения обеспечивают деятельность дежурных групп при комплектации не более 15 человек;

- детские оздоровительные организации работают с заполняемостью не более 30%;

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время проводится при заполняемости группы - не более 10 человек, с обязательным соблюдением социальной дистанции, шахматной рассадки и масочного режима;

- детские кабинеты/центры коррекции, детские и взрослые образовательные центры при заполняемости группы - не более 10 чел., по предварительной записи.

Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) работают с условием заполняемости не более 50%, но не более 30 посадочных мест и соблюдения 4 кв.м. на 1 посетителя. При этом остается запрет на проведение коллективных и памятных мероприятий (банкетов, тоев, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), с режимом работы в будние, праздничные и выходные дни - с 09-00 часов до 20-00 часов, при этом доставка и вынос еды - без ограничения по времени.

- летним площадкам разрешено работать с 9 до 20 часов;

- объектам общественного питания по типу столовых разрешено работать до 24.00;

- фудкортам также разрешается работать исключительно на вынос и доставку еды, без организации обеденного зала, расстановки столов, с установлением времени работы основного объекта.

Супермаркеты, гипермаркеты работают при условии соблюдения социальной дистанции, масочного режима, термометрии и с ограничением времени работы с 07.00 до 24.00 часов.

Государственным органам, организациям, предприятиям, органам квазигосударственного сектора, национальным компаниям, иным организациям, а также субъектам предпринимательства (офисы) в зависимости от производственной необходимости, необходимо перевести на дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников.

При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

При этом, реализация ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, в том числе участвующих в проекте «ASHYQ» осуществляется по режиму «красной» зоны с 1 июля т.г., согласно приложению 2 к данному постановлению.