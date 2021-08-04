Ограничительные меры ужесточают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 5-го августа ужесточат карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно принятому постановлению, в выходные дни приостанавливается работа торговых центров и торговых домов, за исключением расположенных в них объектов по продаже продовольственных товаров, аптек, крытых непродуктовых рынков, саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, фитнесс-центров. Ограничение касается объектов, не участвующих в «Ashyq». Работающие по «Ashyq» ТРЦ, торговые дома, торговые сети могут осуществлять деятельность с 10.00 до 22.00 часов, крытые непродуктовые рынки - с 10.00 до 17.00 часов.

Приостанавливается деятельность объектов культуры, театров, кинотеатров, концертных залов и филармоний, не участвующих в «Ashyq». Остальные смогут работать при заполняемости не более 30%.

Ограничивается время работы объектов торговли площадью свыше 2 тысяч квадратных метров с 9.00 до 18.00 часов с заполняемостью не более 50%.

Объекты, оказывающие услуги по проживанию населения и не участвующие в «Ashyq» могут работать при заполняемости не более 80%, остальные - без ограничений.

Разрешается работа медицинских центров, кабинетов, стоматологии по предварительной записи.

Вводится запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями на объектах, не участвующих в «Ashyq». Для всех остальных - заполняемость не более 20%.

В детских дошкольных организациях разрешается работа только дежурных групп, работа детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров - при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи.

Время работы объектов общественного питания ограничивается с 9.00 до 20.00 часов при заполняемости не более 50%, но не более 30 мест, для объектов не участвующих в «Ashyq». Объекты, внедрившие «Ashyq», смогут работать при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест до 02.00 часов.

Летние площадки без «Ashyq» могут работать с 9.00 до 20.00 часов при заполняемости не более 50%, но не более 30 мест. Для участников проекта - заполняемость не более 50%, но не более 50 мест до 02.00 часов.

Время работы объектов общественного питания по типу столовых ограничивается с 9 до 24.00 часов. При наличии «Ashyq» могут работать круглосуточно.

В организациях и офисах переводится не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы. Если сотрудники вакцинированы, то процентное соотношение можно не соблюдать. Но в очном режиме могут работать те, кто прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в течение последних 3 месяцев.

Салоны красоты, парикмахерские будут работать по предварительной записи с 9 до 18.00 часов.

Междугородние/межобластные регулярные автобусы, внедрившие «Ashyq», смогут работать без ограничений. Городские, межобластные нерегулярные - при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек.