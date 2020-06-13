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Ограничительные меры усиливают в Северо-Казахстанской области

13 Июня 2020 13:01
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Ограничительные меры усиливают в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области приняли решение усилить ограничительные меры из-за роста инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный санитарный врач области Серикбай Касмакасов на брифинге заявил, что несоблюдение санитарных правил, социального дистанцирования привело к уровню прироста заболеваемости COVID-19 на более чем 7% в течение семи дней.

В связи с этим подписано Постановление об усилении ограничительных мер на территории области.

С 15 июня приостанавливается деятельность ночных клубов, караоке, бильярдных, компьютерных клубов, боулинг-центров, фитнес- и тренажерных залов. Объекты общественного питания будут работать с 10 до 22 часов. Доставка – без ограничений по времени. Режим работы объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами ограничат до восьми часов вечера.

«Ограничивается деятельность общественного транспорта внутри населенных пунктов с режимом работы с 06:30 до 21:30 часов. Количество перевозимых людей в автобусе не должно превышать количество посадочных мест. Допуск пассажиров в автобусы осуществляется только в масках. Не менее 80% сотрудников государственных органов, национальных компаний, других офисов при штатном расписании более 30 человек должны быть переведены на дистанционную форму работы», - сказал С. Касмакасов.

Центры обслуживания населения будут работать преимущественно в онлайн-формате. Услуги, которые не оказывают в режиме онлайн, можно получить с 10 до 20 часов вечера.

Детские сады переводят на режим работы по принципу дежурных групп.

Откладывается открытие фуд-кортов, развлекательных центров кинотеатров, детских оздоровительных лагерей и пришкольных лагерей.

По-прежнему под запретом проведение массовых, торжественных, памятных и поминальных мероприятий. Запрещена деятельность кальянных, ограничена - религиозных объектов.

«Все предприятия и организации должны строго придерживаться соблюдения санитарных правил. При ухудшении ситуации мы будем вынуждены ужесточить ограничительные меры. Мы надеемся на вашу сознательность», - сказал С. Касмакасов.


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#Северо-Казахстанская область   #Минздрав РК   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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